Update: Snow reports as of 5 pm Thursday

The hard-hitting storm did not disappoint on Thursday. Blizzard conditions were experienced along the Shoreline from New Haven to New London during the midday hours. Nearly a foot and a half of snow piled up in part of the state, with some of the highest totals near the CT/MA border. The snow was not as deep in Southeastern CT, but it was wet and heavy. Below is a list of snowfall reports compiled by the National Weather Service. We love to get your storm reports, and you send them our way on Twitter and Facebook.

********************STORM TOTAL SNOWFALL******************** LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS SNOWFALL OF /INCHES/ MEASUREMENT CONNECTICUT ...FAIRFIELD COUNTY... DANBURY 12.8 200 PM 2/09 BROADCAST MEDIA NEWTOWN 12.8 200 PM 2/09 AMATEUR RADIO EASTON 11.5 200 PM 2/09 PUBLIC NEW CANAAN 11.5 100 PM 2/09 CT DOT FAIRFIELD 11.5 1247 PM 2/09 TRAINED SPOTTER MONROE 10.0 125 PM 2/09 TRAINED SPOTTER BRIDGEPORT AIRPORT 10.0 100 PM 2/09 CO-OP OBSERVER ...MIDDLESEX COUNTY... HADDAM 15.0 145 PM 2/09 BROADCAST MEDIA OLD SAYBROOK 8.0 100 PM 2/09 CT DOT ...NEW HAVEN COUNTY... NORTH HAVEN 14.0 1245 PM 2/09 TRAINED SPOTTER MERIDEN 13.0 100 PM 2/09 CT DOT CHESHIRE 12.6 145 PM 2/09 TRAINED SPOTTER WATERBURY 12.0 100 PM 2/09 CT DOT BEACON FALLS 11.5 100 PM 2/09 CT DOT ORANGE 11.5 138 PM 2/09 TRAINED SPOTTER MILFORD 10.5 100 PM 2/09 CT DOT SOUTHBURY 9.0 100 PM 2/09 CT DOT NEW HAVEN 8.0 100 PM 2/09 CT DOT ...NEW LONDON COUNTY... OAKDALE 12.6 230 PM 2/09 TRAINED SPOTTER NORWICH 10.0 100 PM 2/09 CT DOT COLCHESTER 9.5 100 PM 2/09 CT DOT NEW LONDON 9.0 1245 PM 2/09 AMATEUR RADIO LEDYARD CENTER 8.0 200 PM 2/09 TRAINED SPOTTER GROTON 7.8 100 PM 2/09 CT DOT

********************STORM TOTAL SNOWFALL******************** LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS SNOWFALL OF /INCHES/ MEASUREMENT CONNECTICUT ...HARTFORD COUNTY... SUFFIELD 18.0 313 PM 2/09 HAM RADIO BLOOMFIELD 17.0 144 PM 2/09 NONE WINDSOR 16.3 307 PM 2/09 HAM RADIO SIMSBURY 16.0 109 PM 2/09 HAM RADIO MANCHESTER 16.0 355 PM 2/09 TRAINED SPOTTER BURLINGTON 16.0 402 PM 2/09 HAM RADIO AVON 15.5 233 PM 2/09 TRAINED SPOTTER BERLIN 15.3 302 PM 2/09 HAM RADIO CANTON 15.2 125 PM 2/09 TRAINED SPOTTER ENFIELD 15.0 1258 PM 2/09 HAM RADIO GRANBY 15.0 304 PM 2/09 NWS EMPLOYEE WEST HARTFORD 14.3 303 PM 2/09 HAM RADIO COLLINSVILLE 14.0 225 PM 2/09 TRAINED SPOTTER EAST GRANBY 13.8 300 PM 2/09 CT DOT 1 WNW WINDSOR LOCKS 13.7 100 PM 2/09 BRADLEY AIRPORT NORTH GRANBY 13.5 420 PM 2/09 TRAINED SPOTTER SOUTHINGTON 13.5 105 PM 2/09 TRAINED SPOTTER WEATOGUE 13.0 1149 AM 2/09 TRAINED SPOTTER GLASTONBURY 13.0 1240 PM 2/09 HAM RADIO SOUTH WINDSOR 13.0 159 PM 2/09 TRAINED SPOTTER EAST HARTLAND 13.0 102 PM 2/09 HAM RADIO WETHERSFIELD 12.5 300 PM 2/09 CT DOT FARMINGTON 12.5 1245 PM 2/09 TRAINED SPOTTER NEW BRITAIN 12.0 1239 PM 2/09 HAM RADIO 1 ENE NEWINGTON 11.0 100 PM 2/09 COCORAHS NORTH NEW BRITAIN 8.6 1134 AM 2/09 HAM RADIO ...TOLLAND COUNTY... STAFFORDVILLE 17.4 413 PM 2/09 NONE SOMERS 16.8 151 PM 2/09 TRAINED SPOTTER HEBRON 16.0 506 PM 2/09 TRAINED SPOTTER COVENTRY 15.5 202 PM 2/09 TRAINED SPOTTER TOLLAND 15.5 222 PM 2/09 TRAINED SPOTTER UNION 15.0 407 PM 2/09 HAM RADIO STAFFORD SPRINGS 14.8 231 PM 2/09 TRAINED SPOTTER ELLINGTON 14.0 314 PM 2/09 HAM RADIO COLUMBIA 13.0 331 PM 2/09 NONE STORRS 12.0 227 PM 2/09 TRAINED SPOTTER BOLTON 11.5 1157 AM 2/09 TRAINED SPOTTER MANSFIELD CENTER 11.5 1248 PM 2/09 HAM RADIO MANSFIELD 11.0 300 PM 2/09 CT DOT VERNON 10.8 300 PM 2/09 CT DOT ANDOVER 7.1 1135 AM 2/09 HAM RADIO ...WINDHAM COUNTY... ASHFORD 15.0 216 PM 2/09 HAM RADIO WOODSTOCK 14.5 354 PM 2/09 HAM RADIO EASTFORD 14.0 220 PM 2/09 HAM RADIO MOOSUP 13.5 315 PM 2/09 HAM RADIO HAMPTON 13.0 321 PM 2/09 NONE EAST KILLINGLY 12.1 227 PM 2/09 NONE POMFRET 12.0 245 PM 2/09 TRAINED SPOTTER PUTNAM 12.0 300 PM 2/09 CT DOT STERLING 11.0 218 PM 2/09 HAM RADIO DANIELSON 10.3 217 PM 2/09 HAM RADIO BROOKLYN 8.5 1144 AM 2/09 HAM RADIO SCOTLAND 8.0 1250 PM 2/09 HAM RADIO WINDHAM 5.8 937 AM 2/09 HAM RADIO