Gusts over 50 mph reported in Connecticut on Wednesday

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(WTNH) — It did not take long for the weather to change drastically in Connecticut. Howling northwest winds brought much colder weather on Wednesday. Peak wind gusts in Connecticut exceeded 50 mph, and there were sustained winds near 30 mph as the bitter cold air swept into the state. The wind was responsible for scattered damage and power outages. The wind will gradually diminish Wednesday evening under clear skies. Expect a lighter 10-20 mph breeze on Thursday.

Below is a list of the wind and damage reports aggregated by the National Weather Service offices in Albany, NY, Taunton, MA, and New York, NY.

***********************PEAK WIND GUST***********************

LOCATION             MAX WIND     TIME/DATE   COMMENTS                   
                        GUST            OF 
                         MPH    MEASUREMENT

CONNECTICUT

...FAIRFIELD COUNTY...
   1 SSW STAMFORD          55   152 PM  3/22  CWOP                    
   BRIDGEPORT AIRPORT      46   841 AM  3/22  ASOS                    

...NEW HAVEN COUNTY...
   MERIDEN AIRPORT         51  1035 AM  3/22  ASOS                    
   NEW HAVEN AIRPORT       46   218 PM  3/22  ASOS                    

...NEW LONDON COUNTY...
   GROTON AIRPORT          47  1027 AM  3/22  ASOS                    
   1 NNE NEW LONDON        47   109 PM  3/22  WXFLOW
...LITCHFIELD COUNTY...
   3 E TORRINGTON          40   932 AM  3/22  CWOP                    
   2 WSW NEW HARTFORD      38   953 AM  3/22  CWOP                    
   1 SSW OAKVILLE          37  1104 AM  3/22  CWOP                    
   2 ESE TORRINGTON        36  1026 AM  3/22  CWOP
...HARTFORD COUNTY...
   BRISTOL                 50   851 AM  3/22  TRAINED SPOTTER
***********************SUSTAINED WIND***********************

LOCATION                 WIND     TIME/DATE   COMMENTS                   
                        SPEED           OF 
                         MPH    MEASUREMENT

CONNECTICUT

...HARTFORD COUNTY...
   1 WNW WINDSOR LOCKS     36   755 AM  3/22  BRADLEY AIRPORT
...NEW HAVEN COUNTY...
   3 SE BRANFORD           32  1245 PM  3/22  AWS    


..TIME...   ...EVENT...      ...CITY LOCATION...     ...LAT.LON...
..DATE...   ....MAG....      ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE....
            ..REMARKS..

0906 AM     NON-TSTM WND DMG AVON                    41.80N  72.83W
03/22/2017                   HARTFORD           CT   AMATEUR RADIO

            *** 1 FATAL *** TREE AND WIRES DOWN ON SCHOOL BUS ON
            COUNTRY CLUB ROAD. REPORTED FATALITY OF THE BUS DRIVER.

0907 AM     NON-TSTM WND DMG TOLLAND                 41.87N  72.37W
03/22/2017                   TOLLAND            CT   AMATEUR RADIO

            TREE DOWN ACROSS GEHRING ROAD

1057 AM     NON-TSTM WND DMG FARMINGTON              41.72N  72.83W
03/22/2017                   HARTFORD           CT   AMATEUR RADIO

            TREE...WIRES AND POLE DOWN AT THE INTERSECTION OF
            CIRCLE AND POND ROADS
1200 PM     NON-TSTM WND DMG 4 E NEWTOWN             41.41N  73.23W
03/22/2017                   FAIRFIELD          CT   COCORAHS

            A FEW BRANCHES DOWN UP TO 2 INCHES IN DIAMETER WITH
            FREQUENT GUSTS ESTIMATED AT 45-50 MPH.

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